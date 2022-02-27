Токаев провел телефонные переговоры с Макроном и президентом ЕС Мишелем
Глава государства провел телефонные переговоры, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.
По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.
Обсуждены вопросы двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества, а также ситуация в Евразийском пространстве. Главы государств условились поддерживать регулярные рабочие контакты.
Накануне состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Европейского Союза Шарлем Мишелем.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1958248-tokaev-provel-telefonnye-peregovory-s-makronom-i-prezidentom-es-mishelem/