О дорогих канцтоварах на столе Ондасына Уразалина высказались в акимате Актюбинской области

Ондасын Уразалин. Фото: facebook.com/aktobeakparat

Откуда на столе главы Актюбинской области Ондасына Уразалина дорогие канцтовары, рассказали в акимате региона, передает корреспондент NUR.KZ.

На официальной странице акимата Актюбинской области в Facebook появилась фотография Ондасына Уразалина в служебном кабинете. Пользователи соцсетей заметили на столе главы региона дорогие канцелярские товары.

Например, нашли, что подставка для ручек стоит больше 71 тысячи тенге, а аксессуар с часами - 200 с лишним тысяч тенге.

Многих возмутила дороговизна и стало интересовать, на что куплены канцтовары.

По этому поводу высказался управляющий делами акимата Актюбинской области Мейрам Ауельбеков.

"По поводу аксессуаров на фотографии заявляю, что их мы не закупали. В этом управлении я работаю уже четвертый год, эти вещи были на столе еще до прихода Ондасына Сеиловича. Мы после ремонта переместили их в новый кабинет акима. Мы не знаем стоимости этих вещей, кто купил, у нас на учете они не состоят", - сообщил Мейрам Ауельбеков.

Он отметил, что ремонт в кабинете главы региона делали в позапрошлом году за счет спонсора, но назвать, кто этот меценат и сколько потратил денег, он не смог.

По данным чиновника, на 2022 год выделен 1 миллион 390 тысяч тенге на закуп канцтоваров для всех управлений областного акимата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1957770-o-dorogih-kantstovarah-na-stole-ondasyna-urazalina-vyskazalis-v-akimate-aktyubinskoy-oblasti/