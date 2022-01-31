Обновлен состав Национального совета общественного доверия

Иллюстративное фото: Facebook.com/ulttyqkenes

Произведена ротация состава Национального совета общественного доверия, сообщается на официальной странице пресс-службы президента Казахстана в Facebook.

В состав Национального совета вошли новые представители общественности – президент гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева, директор Института развития местного самоуправления, член общественного совета Петропавловска Сергей Худяков, первый заместитель председателя Союза писателей Казахстана Акберен Елгезек, член президентского молодежного кадрового резерва, руководитель отдела социально-политических исследований Казахстанского института стратегических исследований Индира Рыстина, известный финансист Расул Рысмамбетов.

"В рамках ротации из состава НСОД выведены А.Данилов, Л.Демесинова, А.Мырзахметов, А.Умаров", - говорится в сообщении.

С момента создания состав Национального совета обновился наполовину, к его работе были привлечены более 20 новых экспертов и гражданских активистов.

В настоящее время ведется подготовка к седьмому заседанию Национального совета общественного доверия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1953906-novye-predstaviteli-obschestvennosti-voshli-v-sostav-nsod/