Токаев подписал закон о строительстве завода по выпуску минеральных удобрений

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который касается строительства завода по выпуску минеральных удобрений, сообщается на официальном сайте Акорды.

Главой государства подписан закон "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о реализации проекта "Строительство и эксплуатация завода по выпуску минеральных удобрений", говорится в сообщении.

В конце прошлого года сенаторы в ходе заседания палаты рассмотрели и приняли закон о ратификации Соглашения между правительствами РК и РФ о реализации данного проекта.

Отмечалось, что планируется привлечь инвестиции в размере более одного миллиарда долларов, при этом строительство завода должно завершиться в 2024 году.

В рамках Соглашения предусматривается требование по обязательному трудоустройству на предприятии казахстанских специалистов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1952429-tokaev-podpisal-zakon-kasatelno-stroitelstva-zavoda-po-vypusku-mineralnyh-udobreniy/