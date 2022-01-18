Приток кандасов в Казахстан снизился из-за роста экономики Узбекистана

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Этнические казахи стали реже переселяться в Казахстан из-за роста экономики Узбекистана, так эта страна является основным источником притока кандасов в РК. Об этом говорится проекте Концепции миграционной политики РК на 2022-2026 годы, передает NUR.KZ.

Министерство труда и социальной защиты населения РК подготовило и разместило на портале «Открытые НПА» проект Концепции миграционной политики РК на 2022-2026 годы.

В документе говорится, что за последние пять лет в связи с социально-экономическими факторами численность прибывающих казахов снижалась. Если в 2016 году прибыло 33,7 тыс. кандасов, в 2019 году – 17,7 тыс., а в 2020 году – чуть более 13 тыс. человек.

«Существенное сокращение притока в страну этнических казахов связано, прежде всего, с резким падением числа прибывающих из Республики Узбекистан – если в 2011 году их число составило более 24,8 тыс. человек, то в последующие годы этот показатель был как минимум в 3 раза ниже. Предположительно, эти изменения связаны с началом масштабных трансформаций в социальной-экономической сфере в Узбекистане», - отмечается в проекте Концепции.

Тем не менее, лица казахской национальности составляют большинство иммигрантов – их удельный вес в общем потоке всегда превышал отметку в 50%.

Авторы документа подчеркивают, что система управления этнической миграцией постоянно совершенствуется, тем не менее, ряд проблем в реализации репатриации кандасов сохраняют актуальность и сегодня. Проблемы в трудоустройстве, неравномерность расселения в регионах республики без учета потребности в трудовых ресурсах, а также недостаточная проработанность вопросов комплексной, всесторонней интеграции кандасов, сочетающей социально-экономическую и культурно-образовательную составляющие, требуют дальнейшего совершенствования системы управления этнической миграцией.

«Сокращение социально-культурной дистанции между кандасами и местным населением и их активное взаимодействие не менее важно, чем помощь в трудоустройстве и включение в систему социальной защиты.

Поэтому политика интеграции кандасов должна осуществляться через специальные комплексные интеграционные программы: языковые курсы, предоставление информации и справочных материалов, помощь в устройстве на работу, курсы профессионального обучения и переподготовки, включение детей кандасов в социальную среду принимающих сообществ», - указывается в проекте концепции.

С 1991 года по 1 ноября 2021 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 374 564 семей, или 1 086 237 этнических казахов, преимущественно из Узбекистана, Китая, Туркменистана и Монголии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1951693-pritok-kandasov-v-kazahstan-snizilsya-iz-za-rosta-ekonomiki-uzbekistana/