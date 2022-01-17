Дарига Назарбаева. Фото: parlam.kz

Дарига Назарбаева будет находиться в отпуске без содержания до конца января, об этом сообщила помощница депутата мажилиса изданию Sputnik Казахстан.

"Дарига Назарбаева до конца января будет находиться в отпуске без содержания в связи с реабилитацией после перенесенной короновирусной инфекции", - заявила помощница Дариги Назарбаевой.

Напомним, Дарига Назарбаева не присутствовала на последних заседаниях мажилиса. В пресс-службе палаты объяснили, что причиной отсутствия мажилисвумен стала болезнь. В настоящее время она находится на больничном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1951599-dariga-nazarbaeva-do-kontsa-yanvarya-budet-nahoditsya-v-otpuske/