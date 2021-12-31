Токаев подписал закон, усиливающий права ипотечных заемщиков

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений в законодательные акты по вопросом совершенствования залоговой политики банков второго уровня. Об этом сообщает официальный сайт Акорды.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления, совершенствования залоговой политики банков второго уровня, регулирования оценочной деятельности и исполнительного производства", - говорится в сообщении Акорды.

Напомним, ранее в мажилисе сообщали, что законопроект предусматривает четыре основных блока поправок. Первый связан с проводимой работой по интеграции элементов новой системы государственного планирования в бюджетный процесс, второй - направлен на обеспечение бережливой и ответственной бюджетной политики, а также рациональное использование Национального фонда.

Ряд поправок касается повышения качества планирования бюджета. Так, проектом закона местные исполнительные органы по государственному планированию наделяются компетенцией по разработке методики прогнозирования поступлений в местные бюджеты. Регионам предоставляется возможность прогнозировать доходную базу самостоятельно с учетом региональной специфики, тем самым минимизировать погрешности прогноза.

Документом также принимаются меры по усилению подотчетности местных исполнительных органов в использовании средств целевых трансфертов на развитие, вводятся ограничения на корректировку значений целевых индикаторов планов развития в четвертом квартале по причине ожидаемого неосвоения бюджетных средств.

Четвертый блок поправок направлен на усиление прав ипотечных заемщиков, повышение прозрачности и объективности оценки и реализации имущества, а также на совершенствование налогового законодательства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1949543-tokaev-podpisal-zakon-o-sovershenstvovanii-zalogovoy-politiki-bankov-vtorogo-urovnya/