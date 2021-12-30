В АДГС заявили, что не подтверждали получение крупной премии Аймагамбетовым

Марат Дауешов. Фото: АДГС РК

Заместитель главы Агентства РК по делам государственной службы (АДГС РК) Марат Дауешов сделал официальное заявление по поводу якобы подтверждения им получения вознаграждения министром образования и науки Асхатом Аймагамбетовым, передает корреспондент NUR.KZ.

"27 декабря текущего года в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций мне был задан вопрос журналистом о правомерности получения руководителем государственного органа вознаграждения.

В свою очередь, мной был дан ответ, что в случае наличия экономии в любом государственном органе возможна выплата премий, как руководителям, так и остальным служащим.

В настоящее время в СМИ рассылается информация касательно получения премий министром образования и науки Аймагамбетовым и якобы подтверждения АДГС РК данного факта.

Необходимо отметить, что я, как заместитель председателя Агентства не могу обладать информацией касательного объемов и размеров получаемых вознаграждений государственными служащими в иных государственных органах.

В связи с чем, считаю недопустимым искажение смысла моих слов касательно возможности/невозможности выплаты премий в подтверждение какой-либо иной информации", - отметил Дауешов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1949409-v-adgs-zayavili-chto-ne-podtverzhdali-poluchenie-krupnoy-premii-aymagambetovym/