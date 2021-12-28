Причастным к терроризму и педофилии иностранцам могут навсегда запретить въезд в Казахстан

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В мажилисе презентовали проект закона по вопросам совершенствования законодательства в области миграции населения. В документе предлагается навсегда запретить въезд в Казахстан иностранцам, причастным к терроризму или совершившим преступления против детей, передает корреспондент NUR.KZ.

Этот проект закона разработан депутатами. Об основных нововведениях рассказал мажилисмен Ерлан Смайлов.

Проектом закона предусматривается внесение поправок в Трудовой кодекс и 9 законов:

"О гражданстве Республики Казахстан";

"О правовом положении иностранцев";

"О чрезвычайном положении";

"О национальных реестрах идентификационных номеров";

"О беженцах";

"О миграции населения";

"О документах, удостоверяющих личность";

"Об органах внутренних дел";

"О занятости населения".

По словам депутата, в проекте закона рассматриваются аспекты обеспечения национальной и общественной безопасности.

Так, в целях защиты детей от преступных посягательств, в законы "О правовом положении иностранцев", "О миграции населения", "О гражданстве Республики Казахстан" вносятся нормы, предусматривающие пожизненный запрет на въезд в Казахстан, а также отказ в выдаче разрешения на постоянное проживание и прием в казахстанское гражданство иммигрантам, ранее совершившим преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Представляя эту норму, Смайлов предоставил статистику привлечения к уголовной ответственности иностранцев за пять лет.

"Всего у нас совершено почти 11 тыс. преступлений, из них 65 убийств, 249 фактов причинения тяжкого вреда здоровью, 156 изнасилований, 16 фактов развращения малолетних", - подчеркнул спикер.

Также в законах "О правовом положении иностранцев" и "Миграции населения" дополняются основания запрета иностранцем во въезде в нашу страну.

"Въезд будет запрещен, если у органов национальной безопасности имеются сведения о причастности иностранцев к экстремистской или террористической деятельности или причастности к организации, признанной в Республике Казахстан экстремистской или террористической.

При этом предлагается предоставить органам нацбезопасности права отказа по таким основаниям без объяснения причин", - отметил парламентарий.

Заместитель главы МВД Мурат Баймукашев разъяснил, как будут выявляться иностранцы, которые и имеют судимость, в том числе погашенную, за совершение преступлений сексуального характера в отношении детей, а также причастные к терроризму иностранцы.

"На госгранице функционирует информационная система, в которую поступают данные для казахстанских погранслужб, специальных госорганов по тем или иным гражданам.

При пересечении госграницы все это высвечивается, информация одновременно поступает в МВД РК. Кроме того, в рамках международного сотрудничества по линии МВД у нас налажены тесные взаимоотношения, существует ряд соглашений по информационному обмену предварительному по гражданам.

В работе еще ряд соглашений, в частности с Россией. Вам в ближайшее время будет представлено. Поэтому в текущей ситуации система уже выстроена", - отметил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1949000-prichastnym-k-terrorizmu-i-pedofilii-inostrantsam-mogut-navsegda-zapretit-vezd-v-kazahstan/