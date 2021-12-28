Казахстанцам могут облегчить въезд в Великобританию: опубликован проект соглашения

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Казахстан намерен заключить с Великобританией соглашение о стратегическом партнерстве, которое в том числе, при определенных условиях, предполагает осуществление «постепенных шагов для облегчения поездок граждан и их посещения стран друг друга», передает NUR.KZ со ссылкой на официальный проект постановление правительства РК.

Министерство иностранных дел РК подготовило и разместило на портале «Открытые НПА» проект постановление правительства РК «О проекте Указа Президента РК «О подписании Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан, с одной стороны, и, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии с другой стороны».

Проект соглашения состоит из 284 страниц и включает такие сферы сотрудничества как экономика, экология, политика, гражданское общество, культура, и др.

В документе говорится, что во внешнеполитической сфере стороны активизируют диалог и сотрудничество в области внешней политики и безопасности и рассматривают, в частности, вопросы предотвращения конфликтов и управления кризисами, региональной стабильности и др.

Также указывается, что стороны «вновь подтверждают приверженность принципам уважения территориальной целостности, нерушимости границ, суверенитета и независимости, определенным в Уставе ООН и Хельсинкском заключительном акте ОБСЕ, а также приверженность продвижению этих принципов в своих двусторонних и многосторонних отношениях».

В сфере сотрудничество в области миграции, убежища и управления границами «стороны подтверждают важное значение, которое они придают управлению миграционными потоками. Сотрудничество основывается на взаимных консультациях между сторонами и осуществляется в соответствии с действующим законодательством».

«Стороны стремятся повысить мобильность граждан и, в случае наличия условий для надлежащего управления и безопасной мобильности, предпринять постепенные шаги для облегчения поездок граждан и их посещения стран друг друга», - отмечается в проекте соглашения.

Сотрудничество в сфере гражданского общества предполагает «укрепление контактов и обмен информацией и опытом между всеми секторами гражданского общества в Казахстане и Великобритании».

Планируется «содействовать большему наращиванию потенциала, независимости и прозрачности в гражданском обществе и поддерживать его роль в экономическом, социальном и политическом развитии сторон».

В документе отмечается, что «стороны поддерживают установление отношений между неправительственными организациями из Казахстана и Великобритании».

«Стороны поддерживают соответствующие институты и неправительственные организации, осуществляющие деятельность в сфере прав человека, и обмениваются необходимой информацией о программах сотрудничества», - указывается в проекте соглашения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1948885-kazahstantsam-mogut-oblegchit-vezd-v-velikobritaniyu-opublikovan-proekt-soglasheniya/