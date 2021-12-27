Стали известны имена казахстанцев, зачисленных в Президентский молодежный кадровый резерв

Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава АДГС Анар Жаилганова озвучила итоги отбора в Президентский молодежный кадровый резерв 2021 года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по делам государственной службы.

Как отметила Жаилганова, данный резерв придает положительный импульс для привлечения молодых специалистов на государственную службу. Цель проекта - создать социальный лифт для подготовленных и мотивированных молодых людей.

По итогам заседания Национальной комиссии в кадровый резерв попали 50 кандидатов. Всего же было подано 8638 заявок на участие в отборе.

В резервисты вошли 18 представителей из частного сектора, 13 - из квазигосударственного сектора и 19 госслужащих.

При этом, отмечается, что 24 человека (48%) из этого числа имеют опыт работы на руководящих должностях. Передовое зарубежное образование имеют 62% кандидатов, 38% - выпускники казахстанских вузов.

Средний возраст победителей отбора составил 30 лет. Больше всего в резерве представителей из Нур-Султана, Алматы и Павлодара. Заявки на участие поступали со всех регионов республики, а также с ближнего и дальнего зарубежья.

Анар Жаилганова также уточнила, что один из кандидатов, зачисленных в резерв, работает в посольстве Казахстана в Бельгии.

В Агентстве рассказали, что применение цифровых технологий обеспечило открытость и мобильность отбора. Это позволило молодым казахстанцам участвовать вне зависимости от места их нахождения.

Прозрачность проведения отбора была обеспечена участием представителей общественности, СМИ и гражданского общества.

Полный список прошедших участников доступен на официальном сайте Агентства, а также на сайте pkrezerv.gov.kz.

Особенностью второго отбора в резерв было то, что при разработке портрета будущего резервиста закладывались компетенции, свойственные для трансформационного лидера, руководствующегося общественными интересами, а не личными карьерными амбициями.

Анар Жаилганова особо подчеркнула, что нынешний резерв сформирован исключительно для госслужбы и срок пребывания в нем составит 3 года.

Большинство резервистов имеют опыт работы в ведущих иностранных и частных казахстанских компаниях, представляющие различные сектора экономики.

Глава АДГС также сообщила, что назначение резервистов на высшие должности госслужбы будет происходить путем последовательного карьерного роста. Агентство будет следить за дальнейшим карьерным ростом резервистов.

Напомним, что о втором отборе в Президентский кадровый резерв было объявлено еще в мае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1948777-stali-izvestny-imena-kazahstantsev-zachislennyh-v-prezidentskiy-molodezhnyy-kadrovyy-rezerv/