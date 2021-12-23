Аналитик: Число казахов, желающих владеть русским, будет сокращаться

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Аналитик Джеймстаунского фонда в Вашингтоне, бывший советник госсекретаря США Пол Гобл в беседе с Азаттыком заявил, что число казахов, желающих владеть русским, будет сокращаться

Комментируя информационную кампанию против Казахстана, которую летом развернули российские СМИ , обвиняя страну в «русофобии», он сказал, что Москва усматривает русофобию во всем, что не является абсолютной поддержкой ее видения России и положения этнических русских за рубежом.

«Пятьдесят лет назад большинство казахов выучили русский язык. Он был доминирующим, но после провозглашения независимости в 1991 году и с началом прироста казахского населения все больше теряет значимость. Казахи продвигают свой родной язык точно так же, как русский продвигают в России», - считает эксперт.

Поэтому, по его мнению, казахстанское правительство делает определенный выбор, например, переходит с кириллического, основанного на русском алфавита, введенного в советские времена, на латиницу, которая больше соответствует звукам тюркского языка. И это Москва воспринимает как проявление «русофобии».

«Имели ли место в Казахстане проявления экстремистского поведения? Да. Были сформированы некие языковые патрули, которые вышли за определенные рамки. Но они лишь очень малая часть куда более крупного тренда, который беспокоит Москву. Там говорят о языковых патрулях, потому что людям легко понять, в чем может заключаться их угроза.

Реальность же такова, что Казахстан, как и другие бывшие советские республики, лингвистически все больше национализируется, и это неудивительно. Я уверен, что живущие в Казахстане будут говорить на казахском, а английским и китайским, возможно, будут владеть лучше, чем русским. И это, в восприятии России, проявление «русофобии». Хотя на самом деле это отражение реалий. Китай становится все более важным игроком в Центральной Азии в целом и в Казахстане в частности. А английский, по крайней мере на данный момент, — язык международного общения, и казахи его изучают», - отметил Гобл.

Аналитик считает, что «русский менее важен для казахов, чем, например, в Таджикистане или Кыргызстане, откуда многие едут в Россию в качестве рабочих-мигрантов».

«Поэтому число казахов, желающих владеть русским, будет сокращаться. Москва же расценивает этот естественный процесс как «враждебный акт»», - сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1948127-analitik-chislo-kazahov-zhelayuschih-vladet-russkim-budet-sokraschatsya/