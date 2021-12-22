Ревизию всех устаревших требований к бизнесу проведут в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев и Рустам Журсунов. Фото: Акорда

Глава государства принял уполномоченного по защите прав предпринимателей Рустама Журсунова, сообщается на официальном сайте Акорды.

В ходе встречи президенту было доложено о результатах проделанной работы за текущий год, а также о влиянии пандемии коронавируса на отечественный бизнес.

По словам Рустама Журсунова, за этот год в офис бизнес-омбудсмена поступило 3912 обращений, что на 15 % ниже, чем за аналогичный период прошлого года. 1463 обращения решены в пользу предпринимателей. Чаще всего затрагиваются вопросы закупок, земли, налогов, строительства.

Касым-Жомарту Токаеву также были представлены сведения по исполнению его поручений по внедрению регулирования «с чис­того листа».

Соответствующий законопроект, устанавливающий базовые подходы новой регуляторной политики, находится на рассмотрении сената парламента.

До 1 января 2024 года будет проведена ревизия всех устаревших обязательных требований к бизнесу. Конечная цель данных мер – полная цифровизация отношений между государством и бизнесом.

Глава государства положительно оценил результаты деятельности бизнес-омбудсмена и дал ряд поручений, направленных на выявление причин роста административных правонарушений в отношении бизнеса и выработку мер по их устранению.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1948020-tokaevu-rasskazali-o-vliyanii-pandemii-koronavirusa-na-otechestvennyy-biznes/