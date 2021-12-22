Как можно бороться с трансграничным интернет-мошенничеством, рассказали депутаты

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Депутат мажилиса Юрий Ли на пленарном заседании палаты предложил инициировать создание единого для ЕАЭС "черного списка" недобросовестных финансовых организаций и организаций, имеющих признаки финансовых пирамид, передает корреспондент NUR.KZ.

Юрий Ли в своем запросе на имя генерального прокурора Гизата Нурдаулетова и председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадины Абылкасымовой заявил о том, что масштабы мошенничества поражают.

"Сообщения и публикации, связанные с катастрофическим ростом мошеннических правонарушений, заполонили страницы СМИ и социальных сетей.

По сообщению портала ranking.kz, за январь-сентябрь 2021 года зарегистрировано 31 900 правонарушений по статье "Мошенничество", что на 39% больше, чем годом ранее. Это – всплеск в прямом смысле слова.

При этом, интернет-мошенничества составили 52%, или 16 600 правонарушений (от общего количества - прим. ред.), установленная сумма ущерба составила 47,4 млрд тенге.

Имеют место массовые случаи телефонного интернет-мошенничества, где злоумышленники, обманом похищая денежные средства, либо выманивая у жертв персональные данные, банковскую тайну, безнаказанно действуют из-за рубежа, в частности, с территории России и Украины, что придает такой преступности трансграничный и международный характер", - пояснил он.

Депутат подчеркнул, что организованные call-центры, занимающиеся международным телефонным мошенничеством, работают открыто.

Некоторые из них располагаются в местах лишения свободы или в изоляторах временного содержания подследственных лиц. Похищенные средства уходят за рубеж на карт-счета в иностранных банках.

"Общий финансовый рынок ЕАЭС только начал формироваться, а финансовые мошенники давно "пустили корни" на территории СНГ и штампуют всевозможные махинации.

Разного калибра лже-брокеры, финансовые пирамиды, криптовалютные "гуру", фейковые майнеры, лже-букмекеры активно орудуют в соцсетях и мессенджерах, используя цифровые рекламные настройки, которые растворяют территориальные границы государств в виртуальном пространстве", - рассказал мажилисмен.

В связи с этим он указал на необходимость инициировать комплексную правовую ревизию международной договорной базы стран-членов ЕАЭС, регулирующей взаимную помощь по уголовным делам на предмет ее адекватности при расследованиях киберпреступности, мошенничества (интернет-мошенничества) и деятельности финансовых пирамид трансграничного, международного характера.

Юрий Ли также заявил, что нужно инициировать создание единого для ЕАЭС "черного списка" недобросовестных финансовых организаций и организаций, имеющих признаки финансовых пирамид.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1947956-kak-mozhno-borotsya-s-transgranichnym-internet-moshennichestvom-rasskazali-deputaty/