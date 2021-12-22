От 300-500 тыс. тенге и выше: некоторые казахстанцы вынуждены переливать кровь платно

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Депутат мажилиса Гульдара Нурумова на пленарном заседании палаты указала, что в Казахстане пациенты, которые лечатся в клиниках платно, вынуждены платить за переливание крови. Стоимость одной дозы колеблется от 37 до 142 тыс. тенге, в зависимости от того, какой компонент крови необходим, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос этот Нурумова подняла в своем запросе, адресованном заместителю премьер-министра Ералы Тугжанову.

"В соответствии со статьей 29 Конституции Республики Казахстан, каждый гражданин Республики Казахстан имеет право на охрану здоровья и вправе получать бесплатно гарантированный объем медицинской помощи, установленный законом.

Право граждан на бесплатные услуги скорой медицинской помощи и переливание крови и ее компонентов являются экстренными и жизненно необходимыми и регламентированы Перечнем об оказании гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2020 года № 672.

Переливание крови проводится по медицинским показаниям и является жизненно необходимым, особенно при массивных кровопотерях во время проведения хирургических операций.

Что происходит на самом деле?

Для пациентов, получающих лечение на платной основе в клинике, независимо, в государственной или частной, при возникновении экстренных ситуаций при кровопотерях центры крови отпускают кровь на платной основе", - указала она.

Депутат добавила, что каким бы ни был статус больного, кровопотеря - это всегда экстренная ситуация, которая требует неотложной помощи, а именно - переливания крови бесплатно, и это гарантировано законом.

Но при экстренной ситуации больному приходится покупать кровь и ее компоненты.

"За 9 месяцев 2021 года проведено всего 307 148 гемотранфузий, из них 4164 - платных, или 1,3%. Наибольшее количество платных гемотрансфузий проведено в Алматы, Нур-Султане и Туркестанской области.

Стоимость эритроцитарной взвеси за 1 дозу составляет 37 248 тенге, 1 доза свежезамороженной плазмы - 47 000 тенге, 1 доза тромбомассы - 142 000 тенге и так далее.

На одного пациента в сутки уходит минимально от 5 доз компонентов и больше, в зависимости от состояния и тяжести больного. Это минимально от 300-500 тысяч тенге и выше.

В большинстве случаев сам пациент и его родственники просто не в состоянии оплатить такие огромные суммы, теряется драгоценное время на поиски средств", - подчеркнула депутат.

В этой связи она попросила правительство обеспечить гарантированное переливание крови и ее компонентов всем нуждающимся пациентам, независимо от статуса, на бесплатной основе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1947944-ot-300-500-tys-tenge-i-vyshe-nekotorye-kazahstantsy-vynuzhdeny-perelivat-krov-platno/