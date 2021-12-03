Кульгинов высказался о критике населения в свой адрес

Алтай Кульгинов. Фото: СЦК

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК рассказал, как он относится к критике со стороны населения, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, как он думает, почему его не очень любят жители города и постоянно критикуют его.

"Критика должна присутствовать, я думаю. Конструктивная критика будет полезна даже для нашей работы. У нас объем работы немаленький, свыше миллиона жителей. У многих жителей бывают вопросы. Поэтому это естественный процесс, но мы делаем максимально для того, чтобы укрепить обратную связь.

Вы видели, сколько мы лично на приемах граждан принимаем, через соцсети отвечаем на вопросы. Наша задача - своевременно максимально решать проблемы жителей. С конструктивной критикой мы согласны, мы реагируем", - сообщил аким города.

Позже он прокомментировал вопрос о том, как реагирует на требования астанчан покинуть кресло акима столицы.

"Люди имеют право это говорить, мы встречаемся с людьми, и максимально стараемся помочь жителям, если они решаются в рамках закона. У нас очень много вопросов. В рамках наших полномочий мы никогда не отказываем в помощи. Мы будем дальше вместе работать по просьбам жителей и укреплять обратную связь с населением", - резюмировал Кульгинов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1945183-kulginov-vyskazalsya-o-kritike-naseleniya-v-svoy-adres/