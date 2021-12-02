Таймерденов покинул пост председателя коллегии по гражданским делам Верховного суда

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Мейрамбек Таймерденов покинул пост председателя судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РК. об этом говорится в указе президента, опубликованном на официальном сайте суда.

Указом президента от 30 ноября 2021 года Мейрамбек Таймерденов освобожден от должности председателя судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РК.

В указе говорится, что пост Таймерденов покинул по собственному желанию. При этом он остался судьей в этом же суде.

"Освободить от занимаемых должностей: председателя судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Казахстан Таймерденова Мейрамбека по собственному желанию, с оставлением судьей этого же суда", – говорится в тексте указа.

Председателем судебной коллегии по гражданским делам ВС РК Мейрамбек Таймерденов стал в апреле 2019 года, с марта того же года он является судьей Верховного суда.

Ранее он занимал посты Алматинского городского и Алматинского областного судов, а также трудился заместителем председателя Комитета по судебному администрированию при Верховном суде Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1944933-taymerdenov-pokinul-post-predsedatelya-kollegii-po-grazhdanskim-delam-verhovnogo-suda/