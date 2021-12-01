День Первого Президента отмечают в Казахстане

Сегодня в Казахстане в десятый раз отмечают день Первого Президента страны - праздник был учрежден в 2011 году. Он является государственным, а потому 1 декабря казахстанцы отдыхают.
Праздник День Первого Президента был принят на одном из заседаний сената в 2011 году. В этот день казахстанцы отмечают выдающиеся заслуги Елбасы Нурсултана Назарбаева.
Для празднования Дня Первого Президента была выбрана именно эта дата, потому что в 1991 году 1 декабря прошли первые всенародные выборы президента, на которых Нурсултан Назарбаев набрал 98,7% голосов избирателей.
Напомним, 10 декабря 1991 года Казахская ССР была переименована в Республику Казахстан, тогда же была проведена инаугурация президента Казахстана. 16 декабря 1991 года была провозглашена Независимость Казахстана.
В июне 2010 года за Нурсултаном Назарбаевым был закреплен статус Лидера нации - Елбасы.
Нурсултан Назарбаев сложил президентские полномочия 19 марта 2019 года, но продолжает активную деятельность: он возглавляет Совет Безопасности страны, а также останется членом Конституционного совета.
Назарбаеву присвоены высшие степени отличия – звание "Халық Қаhарманы" ("Народный герой") с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан", а также "Еңбек Ері" ("Герой труда").
Кроме того, Елбасы - почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета. Эту специальную должность Назарбаев получил как автор идеи евразийской интеграции.
Среди других почетных и пожизненных должностей Елбасы:
- почетный председатель Совета сотрудничества тюркоязычных государств - лидеры государств Тюркского совета приняли решение присвоить Назарбаеву пожизненный статус как знак признания вклада Елбасы в развитие стран тюркского мира,
- председатель Совета по управлению ФНБ "Самрук-Қазына",
- почетный сенатор Республики Казахстан,
- пожизненный член Конституционного совета,
- председатель Высшего попечительского совета Назарбаев университета, интеллектуальных школ и фонда,
- председатель всемирной ассоциации казахов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1944783-den-pervogo-prezidenta-otmechayut-v-kazahstane/