"Не искать черную кошку в темной комнате" посоветовали любителям хайпа в Nur Otan

Фото: Nur Otan

Пресс-секретарь партии Nur Otan Тимур Базарбаев прокомментировал появившуюся в Сети информацию о проведении внеочередного съезда партии. Об этом он написал на своей официальной странице в Facebook.

Базарбаев сообщил, что в последние дни в пресс-службу партии поступают многочисленные запросы касательно даты проведения съезда Nur Otan.

"Как вы знаете, ровно неделю назад, на расширенном заседании Политического совета нашей партии, Елбасы, Первый Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев озвучил решение о передаче полномочий председателя Nur Otan главе государства Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву.

Дата проведения внеочередного Съезда в этой связи будет определена руководством партии и страны. Как исполнительный орган, Центральный аппарат, в том числе первый заместитель председателя партии, обеспечат организационное выполнение всех поставленных задач в соответствии с Уставом партии", - отметил пресс-секретарь.

По его словам, в ряде СМИ и Telegram-каналов публикуются различные конспирологические теории, разного рода слухи и домыслы.

"Высказывания типа "наличие политической интриги", "желание оттянуть время" и так далее являются лишь плодом воспаленного воображения", - подчеркнул Базарбаев.

Он заявил об отсутствии профессиональной этики у некоторых журналистов, которые "передергивают смысл и не различают такие термины, как "назначение" и "избрание".

В этой связи он посоветовал "подобным экспертам не искать черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет".

Также он порекомендовал "любителям хайпа читать Устав партии".

"Nur Otan со своей более чем 20-летней историей является прозрачной, подотчетной и ответственной неправительственной политической организацией, осуществляющей свою деятельность в строгом соответствии с законодательством страны", - подытожил Тимур Базарбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1944736-ne-iskat-chernuyu-koshku-v-temnoy-komnate-posovetovali-lyubitelyam-haypa-v-nur-otan/