Волокита чиновника привела к гибели элитного скота в ЗКО

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Волокита государственного служащего привела к гибели купленного в кредит породистого скота в Западно-Казахстанской области. Дисциплинарное дело в отношении руководителя Сырымской районной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Бауыржана Бисенгали было рассмотрено на Совете по этике, передает корреспондент NUR.KZ.

В Совет по этике поступило представление от областной инспекции ветконтроля, куда пришла жалоба главы крестьянского хозяйства. Женщина взяла в кредит 45 голов племенного крупного рогатого скота и попросила своего племянника поставить животных на учет у местных ветеринаров.

"Женщина-предприниматель заранее уведомила инспекторов о завозе скота, как того требует закон. Но ей вернули документы обратно, заявив, что они неправильно оформлены.

Дело затянулось из-за пандемии коронавирусной инфекции, когда никто не работал. Скот не был поставлен на учет и не получил необходимых прививок.

В живых остались только 6 голов КРС из 45. Через полтора года скот удалось зарегистрировать после обращения в вышестоящую инспекцию. Тогда выяснилось, что большая часть коров болела бруцеллезом и скотину пришлось отправить на убой. Глава крестьянского хозяйства заявила об ущербе в 115 миллионов тенге", - сообщил председатель Совета по этике ЗКО Галым Турсунбаев.

Сам чиновник не смог объяснить волокиту с оформлением документов.

В итоге Совет по этике принял решение рекомендовать для него увольнение с занимаемой должности за причинение значительного материального ущерба крестьянскому хозяйству и непроведение своевременных карантинных мер в отношении завезенных животных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1943854-volokita-chinovnika-privela-k-gibeli-elitnogo-skota-v-zko/