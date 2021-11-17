Назарбаев предложил провести Глобальный форум по ядерному нераспространению и разоружению

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Первый президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев на заседании Astana Club 2021 предложил провести в Нур-Султане Глобальный форум по ядерному нераспространению и разоружению, передает корреспондент NUR.KZ.

Нурсултан Назарбаев отметил, что мировое сообщество должно объединиться перед лицом ядерной угрозы. По его словам, уже давно назрела необходимость выработки реально работающего механизма ядерного нераспространения. Особая ответственность здесь лежит, добавил он, на странах ядерной пятерки.

"Несколько лет назад, а именно на конференции "Азия-Европа", я уже предлагал разработать пошаговый план всеобъемлющего сокращения стратегических наступательных вооружений с участием всех ядерных государств, который мог бы быть принят под эгидой ООН. План должен включать жесткие санкции против приобретения и распространения оружия массового уничтожения", - отметил Елбасы.

В этом контексте, подчеркнул он, особое значение приобретает деятельность Глобального Альянса лидеров за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия, который поддержан 70 известными мировыми политиками.

"Думаю, что Альянс может стать центральной площадкой и движущей силой для обсуждения и составления предложенного мною плана. В этой связи предлагаю провести в столице Казахстана Глобальный форум по ядерному нераспространению и разоружению", - резюмировал Назарбаев.

Напомним, также на заседании Нурсултан Назарбаев рассказал о вызовах современности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1942663-nazarbaev-predlozhil-provesti-globalnyy-forum-po-yadernomu-nerasprostraneniyu-i-razoruzheniyu/