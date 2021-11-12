Акимат Мангистау объяснил многомиллионные траты на аренду авто в Нур-Султане

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В социальных сетях распространилась информация о том, что акимат Мангистауской области потратит 244,8 миллионов тенге на аренду автомобилей с правительственными номерами, которыми будет пользоваться в Нур-Султане. По этому поводу высказались в пресс-службе главы региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным соцсетей, Мангистауская область выделит более 244 млн тенге на транспортные услуги для сотрудников акимата.

"Но это не самое интересное. Местом оказания транспортных услуг является Нур-Султан, а все автомобили должны иметь номера с буквами KZ, QR, UD. Номера KZ используют парламент и президент, QR - министерства, UD - администрация президента или управление делами президента", - говорится в публикации.

Информацию прокомментировали в пресс-службе акима Мангистауской области.

"Аренда автомобилей для руководителей госорганов (глав отделов, управлений, акимов всех уровней) - мероприятие, которое проводят каждый год. Согласно проведенному анализу, арендовать машины более выгодно, нежели их покупать и обслуживать.

Заключение договора аренды на содержание, ГСМ, амортизацию, зарплату, запчасти и обновление автопарка позволяет управлению делами акимата Мангистауской области каждый год экономить почти 288 млн бюджетных тенге", - заявили в пресс-службе главы региона.

Здесь добавили, что машины в Нур-Султане тоже арендуют ежегодно для нужд работников областного акимата, которых отправляют в столицу в командировки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1941931-akimat-mangistau-obyasnil-mnogomillionnye-traty-na-arendu-avto-v-nur-sultane/