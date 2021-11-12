Павлодарский акимат "пытался" купить авто на миллионы тенге для Алматинского зоопарка

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Объявление на портале госзакупок о закупе акиматом Павлодарского района автомобилей для Алматинского зоопарка вызвало недоумение и недовольство пользователей Казнета. Но в ведомстве заявили, что лот - всего лишь результат технической ошибки.

Как сообщает телеканал "Астана", в лоте было указано, что акимат Павлодарского района закупит 4 новых легковых авто на 22 миллиона для зоопарка южной столицы. Лот вызвал недовольство казахстанцев - они углядели в этом хитроумную схему хищения денег налогоплательщиков.

Но, как заверили позже в акимате, объявление появилось из-за технической ошибки.

"Государственные закупки по приобретению автомобилей осуществляются единым организатором в лице комитета казначейства Минфина. Отдел финансов Павлодарского района к закупке для Алматинского зоологического парка управления культуры города Алматы отношения не имеет", - заявил аким Павлодарского района Ержан Иманслям.

К слову, в Алматинском зоопарке тоже удивились, услышав об объявлении. Здесь сообщили, что в легковых автомобилях вовсе не нуждаются.

"Там произошла чисто техническая ошибка, наша заявка была на 2 автомашины, грузовых и малогабаритных ,для хозяйственных нужд, поэтому закуп легкового - в таком мы не нуждаемся", - сообщил глава правового отдела и госзакупок Алматинского зоопарка Досбол Сейсенбаев.

Представители обеих сторон уже обратились в комитет казначейства и получили подтверждение – техническую ошибку исправляют.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1941799-pavlodarskiy-akimat-pytalsya-kupit-avto-na-milliony-tenge-dlya-almatinskogo-zooparka/