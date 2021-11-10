В Казахстане депутаты просят приравнять спасателей к военнослужащим

Иллюстративное фото: instagram.com/tjm_mchs

Депутат Жамбыл Ахметбеков попросил правительство усилить социальную защиту сотрудников МЧС, передает корреспондент NUR.KZ.

Жамбыл Ахметбеков, озвучивая депутатский запрос на имя премьер-министра Аскара Мамина, подчеркнул, что сотрудники органов гражданской защиты работают в условиях повышенной психологической и физической нагрузки, сопряженной с риском для здоровья и жизни.

"В последние годы государство уделяет особое внимание вопросам усиления мер социальной защиты сотрудников органов гражданской защиты.

Так, с 1 апреля 2017 года были повышены размеры надбавок за классную квалификацию сотрудников ОГЗ до 30%. С 1 июля 2017 года были увеличены должностные оклады сотрудников ОГЗ на 25%, а с 1 января 2020 года осуществлено дифференцированное повышение должностных окладов сотрудникам ОГЗ от 20 до 65%, в зависимости от выполняемых функций.

К примеру, если ранее средняя заработная плата пожарного со стажем 9-11 лет составляла 80-90 тысяч тенге, то после указанного повышения увеличилась до 141 604 тенге в месяц", - подчеркнул мажилисмен.

Но, несмотря на это, по его словам, наблюдается ежегодное повышение цен на товары первой необходимости, комуслуги, а также стоимость аренды жилья. По мнению депутата, средняя зарплата пожарного в размере 154 114 тенге не в полной мере покрывает все указанные расходы.

В итоге, как подчеркнул Ахметбеков, недостаточное социальное обеспечение сотрудников органов гражданской защиты наряду с нерешенностью жилищных проблем становится основной причиной непрестижности профессии пожарного и текучести кадров.

"На основании вышеизложенного предлагаем: статус сотрудников МЧС приравнять к статусу военнослужащих, осуществлять жилищные выплаты сотрудникам, которым присвоены специальные звания..." - сказал депутат.

Также Ахметбеков предложил снизить предельный возраст пребывания спасателей органов гражданской защиты в спасательной службе. Мотивировал он это следующим.

"С возрастом спасателям справляться с тяжелыми нагрузками становится сложнее: восстановительный процесс растягивается на годы, и это при условии создания благоприятных условий для реабилитации.

В противном случае эффект выгорания наступает в течение 15-20 лет спасательской службы. В возрасте 60 лет спасатели не смогут выполнять специфические виды работ на высотах, под водой, завалами, где требуется проявление таких физических качеств, как ловкость, гибкость и выносливость", - пояснил мажилисмен.

Указал он и на необходимость выплаты сотрудникам ОГЗ подъемных пособий при перемещении и продвижении сотрудников по службе, связанных с переездом в другую местность, выплаты надбавок за работу в условиях, приближенных к боевым действиям по аналогии с военнослужащими Нацгвардии и сотрудниками органов внутренних дел, а также необходимость возмещения затрат на перевозку собственного имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1941540-v-kazahstane-deputaty-prosyat-priravnyat-spasateley-k-voennosluzhaschim/