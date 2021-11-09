Даниал Ахметов подал в суд на бизнесменов, требовавших его отставки

Даниал Ахметов. Фото: facebook.com/AkhmetovDanialkz

В городской суд Усть-Каменогорска поступило исковое заявление от аппарата акима Восточно-Казахстанской области и главы региона Даниала Ахметова к ряду предпринимателей, передает YK-news.kz.

По данным судебного документа, ответчиками по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации выступают 22 человека.

Фамилии большинства из них связаны со скандалом, который разразился некоторое время назад.

Бизнесмены заявили, что в Восточно-Казахстанской области государственные закупки проходят с грубыми нарушениями и подняли вопрос об освобождении акима региона от занимаемой должности.

"Примирительная процедура между истцом и ответчиками не состоялась из-за отказа истца", - говорится в определении суда.

Предварительное слушание назначено на 18 ноября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1941344-danial-ahmetov-podal-v-sud-na-biznesmenov-trebovavshih-ego-otstavki/