Токаев принял председателя Верховного суда Жакипа Асанова

Касым-Жомарт Токаев и Жакип Асанов. Фото: akorda.kz

Глава государства был проинформирован о работе по модернизации судебной системы, сообщает официальный сайт Акорды.

Председатель Верховного суда рассказал о результатах действия Административного процедурно-процессуального кодекса за 4 месяца. По его словам, введение нового кодекса призвано изменить мышление и усилить дисциплину чиновников.

Жакип Асанов также доложил президенту о внедрении альтернативных способов разрешения споров, продвижении новых проектов против коррупции, обеспечении единообразной судебной практики и реальной состязательности сторон в уголовном процессе.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что проводимые правовые реформы должны в полной мере обеспечивать верховенство закона, способствовать повышению уровня защиты прав граждан и повышению доверия общества к судебной ветви власти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1941288-tokaev-prinyal-predsedatelya-verhovnogo-suda-zhakipa-asanova/