Токаев провел Стратегические командно-штабные военные учения

Глава государства провел Стратегические командно-штабные военные учения. Фото: Акорда

В министерстве обороны под руководством президента Республики Казахстан – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева проведены очередные Стратегические командно-штабные военные учения, сообщается на официальном сайте Акорды.

Руководители государственных органов доложили президенту о мерах по противодействию гибридным угрозам и повышению обороноспособности государства.

По итогам учений глава государства дал ряд конкретных поручений по развитию Вооруженных сил Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1940794-tokaev-provel-strategicheskie-komandno-shtabnye-voennye-ucheniya/