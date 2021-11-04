Токаев высказался против создания нового министерства

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

В четверг во время совещания по развитию моногородов президент высказался о проблеме водных ресурсов, а также поделился своим мнением касательного того, нужно ли Казахстану еще одно министерство. Его слова приводит Акорда на своем официальном сайте.

В ходе своей речи Касым-Жомарт Токаев обратил внимание, что рациональное использование водных ресурсов во многом зависит от культуры водопотребления. А этой культуры у казахстанцев, по его мнению, нет.

"В личном потреблении мы тратим до трех раз больше воды, чем в европейских странах. Казахстан – вододефицитная страна. Поэтому необходимо прививать бережное отношение к воде с раннего возраста, как это происходит в целом ряде развитых стран.

В сфере агропромышленного комплекса важно активно работать с фермерами – внедрять правильное регулирование и стимулы для перехода к менее водозатратным культурам и технологиям", – отметил президент.

В целом, по мнению главы государства, стране необходима масштабная цифровизация водной отрасли.

"Нужна автоматизированная система мониторинга воды от точки забора до конечного потребителя. Это позволит стимулировать внедрение водосберегающих технологий, эффективно регулировать водопотребление", – сказал он.

Еще один вопрос, который затронул президент – так называемая "водная дипломатия", которая, со слов Токаева, сейчас становится все более актуальной, однако, к сожалению, находится в нашей стране на втором плане.

"Специалисты водной отрасли отмечают потерю преемственности в переговорных процессах из-за кадровой чехарды и частой реорганизации уполномоченного органа.

Требуется усилить кадровый потенциал самого комитета по управлению водными ресурсами, соответствующих подведомственных и научных организаций", – отметил президент.

Отдельно Токаев остановился на вопросе создания нового министерства.

"Усиленно предлагается создать новое министерство водных ресурсов. Но я думаю, что это этого не следует делать. От того, что мы будем плодить количество министерств, ничего хорошего не будет. Это новые сотрудники, это разработка новой нормативной базы. На все это уйдут и время, и деньги.

Нужно сейчас в рамках существующего министерства обратить самое пристальное внимание на повышение качества работы, а также активизировать работу с соседними странами по исполнению соглашений по трансграничным рекам", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Подводя итог по данной теме, президент поручил правительству подготовить пакет решений в месячный срок, и, при необходимости, посоветоваться с отраслевыми специалистами.

Ранее мы рассказывали, о чем еще говорил президент в ходе данного совещания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1940652-nuzhno-li-kazahstanu-esche-odno-ministerstvo-poyasnil-tokaev/