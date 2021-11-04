Замакима Рудного накажут из-за незаконной приватизации квартиры

Ануар Ескатов. Фото: gov.kz

Дисциплинарное дело в отношении заместителя акима Рудного Костанайской области Ануара Ескатова рассмотрел Совет по этике. Прокуратура посчитала, что он принял незаконное решение о приватизации жилья, передает "ТоболИнфо".

Поводом для рассмотрения дисциплинарного дела в отношении чиновника стало решение жилищной комиссии Рудного, куда входит Ануар Ескатов, о приватизации квартиры одним из жителей.

В материалах указывается, что 21 апреля этого года жилищная комиссия рассматривала обращение мужчины, который хотел приватизировать жилье по улице Ленина путем выкупа по остаточной стоимости в рассрочку на 60 месяцев. Решение было вынесено в его пользу, однако, как оказалось, оно было незаконным.

Выяснилось, что у заявителя была 3-комнатная квартира в Костанае, в связи с чем он не мог приватизировать другую жилплощадь.

В свое оправдание замакима Рудного пояснил, что мужчина представил справку. В ней указывалось, что это имущество является общей совместной собственностью. При этом госслужащий меры по выяснению вопроса о наличии или отсутствии у него недвижимости не принимал.

После внесения представления прокуратурой договор с заявителем был расторгнут.

Ануар Ескатов подчеркнул, что с надзорным органом частично согласен. Как добавил чиновник, при рассмотрении документов комиссия полагала, что действует правомерно, прямого умысла на оказание предпочтения человеку у них не было.

В итоге Совет по этике рекомендовал объявить заместителю акима взыскание в виде неполного служебного соответствия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1940620-zamakima-rudnogo-nakazhut-iz-za-nezakonnoy-privatizatsii-kvartiry/