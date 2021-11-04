Семейные ценности будут культивировать в школах Казахстана

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Семейные ценности и важность института семьи планируют культивировать в школах Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный проект постановления правительства РК.

Министерство образования и науки РК, подготовило и разместило на портале «Открытые НПА» проект постановления правительства «Об утверждении концепции развития образования Республики Казахстан до 2025 года».

В документе отмечается, что «существующие в современном обществе проблемы негативно сказываются на психологическом благополучии детей. Так, большую озабоченность вызывает кризис института семьи. В республике в течение ряда лет стабильно снижается уровень заключения браков на фоне увеличения числа разводов. Доля разводов супружеских пар за 2020 год, имеющих одного ребенка, составляет 32%, двух и более детей – 33%».

В проекте концепции говорится, что ценностно-ориентированный подход к обучению и воспитанию станет неотъемлемой частью системы среднего образования, отражающейся в школьном климате, культуре, поведении и отношении всех сотрудников.

В планы воспитательных работ организаций образования планируется включение работы по киберкультуре детей. Планируется разработка и внедрение мер по защите детей от информации и материалов, наносящих вред их духовному развитию.

«В учебно-воспитательном процессе организаций образования будут культивироваться семейные ценности и важность института семьи», - указывается в документе.

По замыслу авторов проекта концепции, система воспитательной работы «Білім-инновация» лицеев и АОО «Назарбаев интеллектуальные школы», основанная на тесном взаимоотношении школы и родителей, станет фундаментом воспитательной работы организаций среднего образования страны по принципу треугольника «школа-ребенок-родитель».

С целью эффективной организации воспитательной работы подлежат пересмотру положение о классном руководстве и разработке квалификационные характеристики классных руководителей. Будет внедрен штат освобожденных классных руководителей в организациях среднего образования.

В целях патриотического воспитания обучающихся усилится роль военно-патриотических клубов, осуществится координация их деятельности на уровне областных управлений образования. Вовлеченность обучающихся в организованную общественную деятельность обеспечится путем широкого и последовательного членства в детско-юношеском движении «Жас қыран», «Жас Ұлан», Дебатное движение «Ұшқыр ой алаңы», школьные и студенческие парламенты и самоуправления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1940551-semeynye-tsennosti-budut-kultivirovat-v-shkolah-kazahstana/