Казахстан получил самый высокий рейтинг в своей истории по шкале агентства Moody's

9 сентября международное рейтинговое агентство Moody’s повысило долгосрочный рейтинг Казахстана с Baa2 до Baa1, прогноз "Стабильный" - он стал наивысшим за все годы независимости, передает NUR.KZ.

Об этом сегодня сообщило МНЭ РК в своем Telegram-канале.

"Повышение кредитного рейтинга Казахстана обусловлено продолжающимся улучшением институциональной и политической среды в сочетании с устойчивыми темпами диверсификации экономики. Эти факторы способствуют укреплению экономической стабильности и улучшению кредитной устойчивости до уровня стран с более высоким рейтингом", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, Moody's отмечает прогресс в сферах государственного управления и борьбы с коррупцией. Продолжающиеся реформы по мнению аналитиков положительно влияют на политическую стабильность, гражданскую активность и прозрачность принимаемых антикоррупционных мер.

"Moody's подчеркивает надежные финансовые показатели Казахстана, характеризуемые низким уровнем и высокой доступностью долга, а также взвешенную политику правительства по удержанию бюджетного дефицита на уровне 2,5 – 3% от ВВП. Новые реформы, включая введение новых Бюджетного и Налогового кодексов, должны повысить эффективность бюджетной политики, финансовую подотчетность и налоговые поступления", - заявили в МНЭ.

Еще в отчете отмечается увеличение доли ненефтяного сектора в структуре экономики Казахстана, которое сокращает зависимость страны от углеводородов и снижает риски, связанные с колебаниями цен на нефть и уровнем добычи.

Отмечается, что эксперты Moody's положительно оценивают проводимую работу по улучшению делового климата и привлечению инвестиций, принятыми мерами по созданию благоприятной бизнес-экосистемы и сокращению бюрократических барьеров. Запуск Национальной цифровой инвестиционной платформы поможет ускорить административные процессы.

Аналитики Moody’s также отмечают более сильные перспективы экономики Казахстана по сравнению с другими странами-производителями углеводородов. По мнению Агентства, продолжающиеся реформы будут способствовать укреплению конкурентоспособности страны.

Кроме того, по мнению экспертов Moody’s, развитие транспортно-логистического сектора остается одним из ключевых факторов роста и диверсификации, что обусловлено быстрым ростом активности в сфере транзита грузов по Транскаспийскому международному торговому маршруту (Средний коридор), отметили в МНЭ РК.

Перспективы Среднего коридора помогут привлекать иностранных инвесторов в различные ненефтяные сектора экономики страны, включая автомобилестроение, фармацевтику, пищевую промышленность и производство строительных материалов.

На официальном сайте агентства говорится, что Moody’s - американская корпорация, включающая в себя международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service. Занимается присвоением кредитных рейтингов, исследованиями и анализом рисков.