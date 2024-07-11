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Почти на 4 тенге подешевел доллар на бирже в Казахстане

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Доллары и тенге на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Доллар резко подешевел в Казахстане сегодня, 11 июля. Падение составило почти 4 тенге, передает NR.KZ со ссылкой на официальный сайт Казахстанской фондовой биржи.

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE, средневзвешенный курс доллара составил 474,26 тенге, снизившись на 3,94 тенге с момента последних торгов.

Отметим, что вчера курс доллара опустился почти на 2,5 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 471-473 тенге, продажа – 474,7-476 тенге;
  • в Астане: покупка – 471 тенге, продажа – 475-476 тенге.

А в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 472,5-473 тенге, продажа – 474,4 тенге;
  • в Астане: покупка – 473 тенге, продажа – 478 тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2132550-pochti-na-4-tenge-podeshevel-dollar-na-birzhe-v-kazahstane/

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