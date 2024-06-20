Земельный налог в Казахстане хотят повысить в 40 раз

Директор департамента налоговой политики МНЭ Ерлан Сагнаев в НПП "Атамекен" озвучил позицию ведомства касательно земельного налога, передает корреспондент NUR.KZ.

"На сегодня десятикратный размер. Но опять-таки — у нас есть поручение главы государства по решению вопроса эффективного использования земель. Поэтому сегодня мы уже и на площадке правительства с Министерством сельского хозяйства этот вопрос согласовали. Это то решение, которое на сегодня имеется в случае неэффективного использования — 40-кратный размер земельного налога", — заявил Ерлан Сагнаев.

По его словам, такая норма будет стимулировать к эффективному использованию земель.

В противном случае, как заявил спикер, "у них будут отбирать и отдавать тем хозяйствующим субъектам, которые будут этой землей действительно эффективно пользоваться".

Ранее журналисты NUR.KZ разбирались, как рассчитать земельный налог в РК в 2024 году и что еще о нем нужно знать.

Добавим, что земельный налог — один из обязательных налогов в казахстанском законодательстве. Начисление налога зависит от категории земель, наличия определенного статуса или льготы у плательщика.

В статье 497 Налогового кодекса указано, что налог взимается со всех категорий земель, кроме природоохранных земель, лесного, водного фонда и земель запаса, а с 2 января 2024 года — с земель зоны ядерной безопасности.

Также согласно статье 498 Налогового кодекса, земельный налог обязаны уплачивать имеющие земельные участки на праве собственности, постоянного землепользования или первичного безвозмездного временного землепользования. Если земельный участок находится в общей собственности нескольких лиц, то налог уплачивает каждый из них.