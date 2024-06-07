Надо ли декларировать имущество несовершеннолетних в Казахстане

Главный эксперт управления администрирования доходов физических лиц КГД Гульден Хасенова рассказала, нужно ли декларировать имущество, оформленное на детей, передает NUR.KZ.

В Комитете госдоходов разъяснили правила предоставления декларации. Казахстанцы поинтересовались, нужно ли указывать в декларации имущество, если его приобрели несовершеннолетним детям.

"У несовершеннолетних возникнут обязательства со следующего года, с 2025 года, когда данные налоговикам должны будут предоставить все оставшиеся граждане Казахстана. Если, допустим, на него оформили какую-то недвижимость или еще что-то, тогда за них будет законный представитель сдавать (декларацию – прим. ред.). А вообще декларацию начинают сдавать, начиная с совершеннолетнего возраста, то есть после достижения 18 лет, если на них что-то есть, какие то акции, недвижимость, в таком случае", - пояснила Гульден Хасенова.

Казахстанцы также поинтересовались, как быть, если родственники должны крупную сумму.

"Должен быть документ, нотариально заверенный. Если у него есть задолженность по состоянию, я сейчас говорю за третий этап, на 31 декабря, он должен ее нотариально заверить - если он допустим, не успел, но у него есть долг, ему надо до сдачи декларации, нотариально ее заверить, поскольку нотариусы не заверяют задним числом", - отметила спикер.