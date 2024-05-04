Доллар подешевел почти на три тенге за сутки в Казахстане

За минувшие сутки американская валюта потеряла в цене больше 2,4 тенге. Об этом говорят итоги торгов на Казахстанской фондовой бирже, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

По итогам торгов на KASE 4 мая, доллар упал в цене на 2,44 тенге и стал стоить 441,66 тенге за единицу.

За минувший месяц "американец" подешевел на 4,80 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 438 - 442 тенге, продажа – 442 - 444 тенге;

покупка – 438 - 442 тенге, продажа – 442 - 444 тенге; в Астане: покупка – 438 - 440 тенге, продажа – 442 - 443,5 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам: