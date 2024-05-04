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Доллар подешевел почти на три тенге за сутки в Казахстане

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Девушка держит в руках пачку долларов
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

За минувшие сутки американская валюта потеряла в цене больше 2,4 тенге. Об этом говорят итоги торгов на Казахстанской фондовой бирже, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

По итогам торгов на KASE 4 мая, доллар упал в цене на 2,44 тенге и стал стоить 441,66 тенге за единицу.

За минувший месяц "американец" подешевел на 4,80 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 438 - 442 тенге, продажа – 442 - 444 тенге;
  • в Астане: покупка – 438 - 440 тенге, продажа – 442 - 443,5 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 442 - 442,6 тенге, продажа – 443,5 - 444 тенге;
  • в Астане: покупка – 440 - 441 тенге, продажа – 445 - 446 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2096048-dollar-podeshevel-pochti-na-tri-tenge-za-sutki-v-kazahstane/

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