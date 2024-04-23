Стоимость доллара опустилась ниже 445 тенге в Казахстане
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По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, сегодня, 23 апреля, доллар подешевел сразу почти на 1,5 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.
На данный момент стоимость американской валюты в Казахстане составляет 444,32 тенге. С момента предыдущих торгов доллар США стал дешевле на 1,34 тенге.
По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 441,3-444,7 тенге, продажа – 446-446,8 тенге;
- в Астане: покупка – 441,3-442 тенге, продажа – 446-446,8 тенге.
В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 445-445,3 тенге, продажа – 446-446,3 тенге;
- в Астане: покупка – 444 тенге, продажа – 448 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2089784-stoimost-dollara-opustilas-nizhe-445-tenge-v-kazahstane/