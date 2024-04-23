Стоимость доллара опустилась ниже 445 тенге в Казахстане

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, сегодня, 23 апреля, доллар подешевел сразу почти на 1,5 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

На данный момент стоимость американской валюты в Казахстане составляет 444,32 тенге. С момента предыдущих торгов доллар США стал дешевле на 1,34 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 441,3-444,7 тенге, продажа – 446-446,8 тенге;

покупка – 441,3-444,7 тенге, продажа – 446-446,8 тенге; в Астане: покупка – 441,3-442 тенге, продажа – 446-446,8 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам: