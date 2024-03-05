Доллар резко подешевел на бирже в Казахстане

Доллар подешевел почти на 3 тенге сегодня, 5 марта, на Казахстанской фондовой бирже - об этом свидетельствуют данные торгов на официальном сайте KASE, передает NUR.KZ.

Средневзвешенный курс доллара составил 450,53 тенге, снизившись на 2,69 тенге с момента последней сессии.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 445,2-450,7 тенге, продажа – 451-454,5 тенге;

покупка – 445,2-450,7 тенге, продажа – 451-454,5 тенге; в Астане: покупка – 442,5-449,5 тенге, продажа – 451-454,5 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам: