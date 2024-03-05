Доллар резко подешевел на бирже в Казахстане
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Доллар подешевел почти на 3 тенге сегодня, 5 марта, на Казахстанской фондовой бирже - об этом свидетельствуют данные торгов на официальном сайте KASE, передает NUR.KZ.
Средневзвешенный курс доллара составил 450,53 тенге, снизившись на 2,69 тенге с момента последней сессии.
По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 445,2-450,7 тенге, продажа – 451-454,5 тенге;
- в Астане: покупка – 442,5-449,5 тенге, продажа – 451-454,5 тенге.
В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 449-451,1 тенге, продажа – 452-452,7 тенге;
- в Астане: покупка – 447-448 тенге, продажа – 452,5-453 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2064632-dollar-rezko-podeshevel-na-birzhe-v-kazahstane/