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Доллар резко подешевел на бирже в Казахстане

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Доллары и тенге на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Доллар подешевел почти на 3 тенге сегодня, 5 марта, на Казахстанской фондовой бирже - об этом свидетельствуют данные торгов на официальном сайте KASE, передает NUR.KZ.

Средневзвешенный курс доллара составил 450,53 тенге, снизившись на 2,69 тенге с момента последней сессии.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 445,2-450,7 тенге, продажа – 451-454,5 тенге;
  • в Астане: покупка – 442,5-449,5 тенге, продажа – 451-454,5 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 449-451,1 тенге, продажа – 452-452,7 тенге;
  • в Астане: покупка – 447-448 тенге, продажа – 452,5-453 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2064632-dollar-rezko-podeshevel-na-birzhe-v-kazahstane/

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