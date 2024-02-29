"Направляем большие средства": пересмотреть правила закупок "Байтерека" поручил Бектенов

Олжас Бектенов поручил пересмотреть политику НУХ "Байтерек" в части поддержки отечественных производителей, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал правительства РК.

Сегодня под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова состоялось заседание Совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

На заседании представлена информация о выполнении требований Инвестиционной политики за 2023 год.

По итогам заслушивания отчетов глава правительства отметил, что необходимо в кратчайшие сроки пересмотреть правила закупок "Байтерека" в сторону кардинального увеличения доли отечественных товаров.

Кроме того, предприятия, получающие государственную поддержку, должны постоянно наращивать внутристрановую ценность.

"Мы через холдинг "Байтерек" и другие наши институты развития направляем большие средства на поддержку перспективных предприятий и отраслей экономики. При этом везде красной нитью должно проходить увеличение внутристрановой ценности. Если мы оказываем предпринимателю поддержку, он должен взять на себя встречные обязательства - наладить в Казахстане производство тех товаров, которые он сейчас импортирует, повышать производительность труда и уровень заработных плат работников, привлекать в качестве субподрядчиков и поставщиков казахстанские предприятия", — сказал Олжас Бектенов.

Премьер-министр сообщил, что в настоящее время правительство готовит комплекс мер по повышению внутристрановой ценности и развитию отечественного производства.

На официальном сайте НУХ "Байтерек" говорится, что АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" — ключевой институт правительства Республики Казахстан, соответствующий передовым стандартам корпоративного управления и обеспечивающий реализацию задач по устойчивому развитию экономики Казахстана путем ее диверсификации, поддержки инноваций, развития экспорта, увеличения производительности труда.

Единственным акционером является правительство РК.

"Холдинг"Байтерек" — интегрированный институт развития, включающий в себя 8 дочерних организаций: акционерные общества со 100-процентным участием Холдинга такие как, АО "Банк Развития Казахстана", АО "Отбасы банк", АО "ФРП «Даму", АО "Казахстанская жилищная компания", АО "ЭСК "Kazakh Export", АО "Qazaqstan Investment Corporation", АО "Аграрная кредитная корпорация", АО "Bereke Bank".