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"Проблем там немало": Токаев о железнодорожной отрасли

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Люди на железнодорожной станции
Железнодорожная станция. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания правительства заявил о необходимости решения задач железнодорожной отрасли. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Акорды.

"Следует активизировать усилия по укреплению транспортно-логистического потенциала страны. Перед нами стоит стратегическая задача сделать Казахстан полноценным транспортно-логистическим центром и транзитным хабом Евразии.

Для ее реализации создано Министерство транспорта. Ожидаю от ведомства оперативных и эффективных решений по широкому спектру вопросов", - сообщил президент.

По его словам, в первом полугодии 2024 года нужно принять программный документ, направленный на решение ключевых задач железнодорожной отрасли.

"А проблем там немало. В частности, необходимо ускорить работу по обновлению вагонов, а также устранить дефицит собственного контейнерного парка.

Нужно реализовать все намеченные проекты по расширению магистральной сети (1,3 тыс. км к 2028 году). Предстоит провести тотальную цифровизацию процессов, что позволит значительно повысить эффективность и производительность отрасли, сэкономить бюджетные средства», - добавил Токаев.

Напомним, ранее сообщалось, что Казахстан начал строить новую железную дорогу в Китай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2059600-problem-tam-nemalo-tokaev-o-zheleznodorozhnoy-otrasli/

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