Уменьшатся ли доходы Нацфонда из-за инфраструктурных проектов, рассказали в "Самрук-Казына"

Директор по экономике и финансам АО "Самрук-Казына" Айдар Рыскулов рассказал, грозит ли финансирование инфраструктурных проектов из Нацфонда уменьшением его доходов, передает NUR.KZ.

Рыскулов во время заседания общественного совета сообщил о том, что часто звучит мнение, что чем больше будет таких проектов, тем меньше будут доходы, направленные на программу "Нацфонд детям".

"Основные причины - это финансирование стратегически важных инфраструктурных проектов, реализуемых по поручению главы государства. Тут немного проектов, например, проект строительства вторых путей Достык-Мойынты, направленных на увеличение транзитного и экспортного потенциала. Доля казахстанского содержания в этом проекте свыше 85%.

Данный проект оказывает мультипликативный эффект на экономику. Но поскольку срок окупаемости более 20 лет у такого проекта, финансировать его за счет рыночных ресурсов не представляется возможным. Более долгосрочное финансирование в объеме свыше 400 млрд тенге ограничено в Казахстане", – рассказал Айдар Рыскулов.

Он отметил, что фонд " Самрук-Казына" привлекает средства на возвратной основе.

"Мы привлекаем облигации, то есть, все средства возвращаются. И ставка привлечения, согласно концепции по управлению госфинансами, находится на уровне исторической инфляции, что гарантирует сохранность от обесценивания.

Все проекты принимают по решению Совета управления Нацфондом и одобряются главой государства", – добавил он.

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