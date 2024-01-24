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Уменьшатся ли доходы Нацфонда из-за инфраструктурных проектов, рассказали в "Самрук-Казына"

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Столбики монет и растущий график
Монеты. Иллюстративное фото: Chadchai Ra-ngubpai/Getty Images

Директор по экономике и финансам АО "Самрук-Казына" Айдар Рыскулов рассказал, грозит ли финансирование инфраструктурных проектов из Нацфонда уменьшением его доходов, передает NUR.KZ.

Рыскулов во время заседания общественного совета сообщил о том, что часто звучит мнение, что чем больше будет таких проектов, тем меньше будут доходы, направленные на программу "Нацфонд детям".

"Основные причины - это финансирование стратегически важных инфраструктурных проектов, реализуемых по поручению главы государства. Тут немного проектов, например, проект строительства вторых путей Достык-Мойынты, направленных на увеличение транзитного и экспортного потенциала. Доля казахстанского содержания в этом проекте свыше 85%.

Данный проект оказывает мультипликативный эффект на экономику. Но поскольку срок окупаемости более 20 лет у такого проекта, финансировать его за счет рыночных ресурсов не представляется возможным. Более долгосрочное финансирование в объеме свыше 400 млрд тенге ограничено в Казахстане", – рассказал Айдар Рыскулов.

Он отметил, что фонд " Самрук-Казына" привлекает средства на возвратной основе.

"Мы привлекаем облигации, то есть, все средства возвращаются. И ставка привлечения, согласно концепции по управлению госфинансами, находится на уровне исторической инфляции, что гарантирует сохранность от обесценивания.

Все проекты принимают по решению Совета управления Нацфондом и одобряются главой государства", – добавил он.

Ранее мы рассказывали, куда могут потратить деньги наследники участников программы "Нацфонд – детям".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2057289-umenshatsya-li-dohody-natsfonda-iz-za-infrastrukturnyh-proektov-rasskazali-v-samruk-kazyna/

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