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Информацию о покупке российским миллиардером самолета в Казахстане прокомментировали в КГА

Опубликовано:

Олег Дерипаска
Олег Дерипаска. Фото: deripaska.ru

В Министерстве транспорта РК прокомментировали распространяемую в СМИ информацию о продаже бизнес-джета российскому миллиардеру, передает NUR.KZ со ссылкой на КГА.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Комитета гражданской авиации МТ РК, распространяемая в СМИ информация о приобретении у казахстанского перевозчика воздушного судна Falcon 7X в обход санкций не соответствует действительности.

"Данный тип воздушного судна ранее никогда в государственном реестре гражданских воздушных судов Республики Казахстан не состоял. Авиакомпания Irtysh Air на сегодняшний день не имеет действующего сертификата эксплуатанта гражданских воздушных судов и не осуществляет полеты практически 10 лет. Авиакомпанией ранее данный тип воздушного судна никогда не эксплуатировался", - отметили в ведомстве.

Информация о покупке российским бизнесменом и миллиардером Олегом Дерипаской нового самолета за 36 млн долларов появилась в Telegram-канале "Верстка". В публикации указывалось, что бизнес-джет якобы был приобретен в обход санкций через Казахстан.

"Речь идет о самолете Falcon 7X, выпущенном в 2016 году и вмещающем до 14 пассажиров", - отмечалось в сообщении.

Уточнялось, что приобретен он был у казахстанского перевозчика Irtysh Air.

Как сообщается на официальном сайте Олега Дерипаски, он - предприниматель и меценат, основатель промышленной группы "Базовый Элемент" и фонда "Вольное Дело" — крупнейшей в России организации в области благотворительности, социальных проектов и волонтерства.

Дерипаска родился в 1968 году в Нижегородской области, но уже в четыре года переехал на Кубань.

Будучи студентом, он вместе с однокурсниками по МГУ основал "Военную инвестиционно-торговую компанию", которая поставляла металлы за границу. В 1994 году, когда ему было 26 лет, он приобрел контрольный пакет акций Саяногорского алюминиевого завода и, возглавив завод, занялся его развитием.

В 1997 году Дерипаска основал компанию "Сибирский алюминий", которая через три года объединилась с активами Millhouse Capital, образовав РУСАЛ — сегодня одну из крупнейших в мире алюминиевых компаний.

В 2000 году Дерипаска купил контрольные пакеты Горьковского автомобильного завода и Павловского автобусного завода. В 2001 году была образована диверсифицированная промышленная компания "Базовый Элемент".

В марте 2007 году РУСАЛ объединился с российским СУАЛом и глиноземными активами швейцарской Glencore, став одной из крупнейших алюминиевых компаний в мире.

Отмечается, что в 2018 году Дерипаска покинул руководящие посты в En+ Group и РУСАЛа и основное внимание стал уделять благотворительной и социальной деятельности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2054213-informatsiyu-o-pokupke-rossiyskim-milliarderom-samoleta-v-kazahstane-prokommentirovali-v-kga/

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