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Доллар подешевел после выходных в Казахстане

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Доллары и тенге
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже сегодня, 25 декабря, курс доллара США снизился почти на 2 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

На данный момент стоимость доллара в Казахстане составляет 457,63 тенге. После выходных американская валюта потеряла 1,87 тенге.

Добавим, что, по информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 454-457,5 тенге, продажа – 459,5-461 тенге;
  • в Астане: покупка – 454-456 тенге, продажа – 460-461 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 457,3-458 тенге, продажа – 459,5-459,8 тенге;
  • в Астане: покупка – 454-459 тенге, продажа – 459,8-465 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2052498-dollar-podeshevel-posle-vyhodnyh-v-kazahstane/

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