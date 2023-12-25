Доллар подешевел после выходных в Казахстане

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже сегодня, 25 декабря, курс доллара США снизился почти на 2 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

На данный момент стоимость доллара в Казахстане составляет 457,63 тенге. После выходных американская валюта потеряла 1,87 тенге.

Добавим, что, по информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 454-457,5 тенге, продажа – 459,5-461 тенге;

покупка – 454-457,5 тенге, продажа – 459,5-461 тенге; в Астане: покупка – 454-456 тенге, продажа – 460-461 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам: