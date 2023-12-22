Доллар подорожал перед выходными в Казахстане
Опубликовано:
По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара США вырос почти на 2,5 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт KASE.
Так, на данный момент стоимость одного доллара в Казахстане составляет 459,69 тенге. С момента предыдущих торгов американская валюта выросла н 2,49 тенге.
Добавим, что, по информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 455,5-458,5 тенге, продажа – 460-462 тенге;
- в Астане: покупка – 455,5-456 тенге, продажа – 460-462 тенге.
В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 458,3-458,8 тенге, продажа – 460,2-460,7 тенге;
- в Астане: покупка – 458-460,5 тенге, продажа – 460,4-462 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2052163-dollar-podorozhal-pered-vyhodnymi-v-kazahstane/