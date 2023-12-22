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Доллар подорожал перед выходными в Казахстане

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Доллары лежат на столе
Доллары. Иллюстративное фото: pexels.com

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара США вырос почти на 2,5 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт KASE.

Так, на данный момент стоимость одного доллара в Казахстане составляет 459,69 тенге. С момента предыдущих торгов американская валюта выросла н 2,49 тенге.

Добавим, что, по информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 455,5-458,5 тенге, продажа – 460-462 тенге;
  • в Астане: покупка – 455,5-456 тенге, продажа – 460-462 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 458,3-458,8 тенге, продажа – 460,2-460,7 тенге;
  • в Астане: покупка – 458-460,5 тенге, продажа – 460,4-462 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2052163-dollar-podorozhal-pered-vyhodnymi-v-kazahstane/

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