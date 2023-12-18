Расул Рысмамбетов: В 2024 году у нас есть шанс сдержать низкую инфляцию

Финансовый консультант Расул Рысмамбетов заявил, что в 2024 году у Казахстана есть шанс сдержать низкую инфляцию – ниже 10% при всех благоприятных условиях и правильных действиях правительства.

По мнению финансиста, 2024 год будет важным для Казахстана и региона Центральной Азии в свете формирования де-факто торгового союза С5 – пяти центральноазиатских государств.

"По доброй воле и для достижения стратегических целей страны – мы просто обязаны будем вкладывать в этот союз немалые силы и средства.

Уже строится индустриально-логистический центр на границе с Кыргызстаном, в планах — появление сразу нескольких центров на границе с Узбекистаном, надо будет активнее принимать непосредственное участие в торговле между другими партнерами – Узбекистан-Кыргызстан и Кыргызстан-Таджикистан.

Раньше мы пытались это делать, но в неудачное время. Сейчас как раз время заходить, где-то подыгрывать, где-то делиться опытом, а где-то и инвестировать. Да, в Узбекистане хорошее товарное производство и сельское хозяйство, в Кыргызстане – сельхозка и золотодобыча, Таджикистан тоже растет сразу в нескольких отраслях, а Туркменистан сфокусирован на углеводородном сырье. Но такой торговый, промышленный, региональный и исторический союз может состояться лишь при активном участии Казахстана и было бы вообще некорректно сравнивать размеры экономик – 265 млрд долларов Казахстан, Узбекистан – 90 млрд, Туркменистан – примерно 50 млрд, Кыргызстан – 12 млрд, а Таджикистан – 11 млрд – это все ожидается в 2023 году. Мы из разных лиг, однако из одного региона", – написал Рысмамбетов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что речь не идет о лидерстве в регионе, речь идет об ответственном, равноправном сотрудничестве и обмене опытом.

"При этом у Узбекистана есть хороший задел для защиты собственного рынка – не будучи членом ВТО и других интеграционных объединений, Ташкент может применять жесткие торговые ограничительные меры и защищать свое производство от импорта.

Мы, пять стран, – имеем скорее взаимодополняемые или непересекающиеся секторы экономики и должны использовать это в плюс С5.

С чем же Казахстан завершает 2023 год и с каким багажом мы зайдем в 2024? Часть данных взята у Института экономических исследований, остальное – с сайта Всемирного банка.

В текущем году ВВП на душу населения в РК составит в районе $13,3 тыс.

Доля обрабатывающей промышленности у нас по итогам 2023 года составит 13,4% или $30,2 млрд. Сложный 2022 год (+3,2% экономический рост) сменился 2023, где мы немного адаптировались и скорее всего вырастем на 5%. Для нас экономический рост в 5% – это +40 млрд. долларов.

Показатель fixed capital investments (инвестиции в основной капитал) в 2022–2023 достиг около 60 млрд долларов США. А валовый приток FDI (валовый приток прямых иностранных инвестиций) в 2022 году – 28 млрд долларов.

В этом году приток инвестиций складывается где-то на этом же уровне – 27–28 млрд долларов.

В рейтинге мировой конкурентоспособности IMD Казахстан поднялся на 6 пунктов (по сравнению с рейтингом 2022 года) и занял 37-е место из 64 стран мира.

Вот, что планируется в рамках диверсификации экономики, в том числе и через господдержку:

До конца 2023 будет введен в эксплуатацию 291 проект в несырьевых секторах на сумму 1,6 трлн тенге (из них в обрабатывающей промышленности 170 проектов на сумму более 800 млрд тенге). В следующем году планируется ввести более 400 проектов на сумму 4,6 трлн тенге; В рамках Закона "О промышленной политике" запущен механизм обеспечения сырьём внутренних переработчиков по цене ниже биржевых.

Например, за январь-октябрь 2023 года в Казахстане переработали на 20% больше алюминия – рост с 34,1 тыс. тонн до 41 тыс. тонн. Меди переработали 6,4 тыс. тонн (6,1 тыс. тонн за весь 2022).

Усиливаются обязательства крупного бизнеса по поддержке переработчиков (создание пояса МСБ, регулируемые закупки недропользователей, встречные обязательства в рамках мер стимулирования и другие меры, которые реализовывались и в прошлом году, но в этом году были еще озвучены в послании президента).

Новые производства, запущенные в 2024 году, освободят от основных налогов на 3 года. Внедрены новые механизмы по инвестиционным договорам, позволяющие заключать соглашения на индивидуальных условиях с крупными инвесторами.

Гарантируется стабильность налогового законодательства на 10 лет при заключении Соглашения об инвестиционных обязательствах. Хотя на это соглашение выйти непросто, однако реально.

"Байтерек" в этом году субсидировал местный бизнес на 2,3 трлн. тенге из которых 921 млрд тенге на прямое финансирование, 679 млрд. тенге – просубсидированные займы коммерческих банков; 288 млрд тенге – "Даму" прогарантировал перед БВУ; 436 млрд тенге составило льготное кредитование через банки и лизинговые компании.

Из личного общения с "Даму", из предпринимательского опыта – могу сказать, что заявки обрабатываются очень быстро и если где-то есть торможение, то в основном на стороне банков. В "Даму" вопрос может затянуться, если лимитов уже выбраны. А институт экономических исследований посчитал, что доля МСБ в ВВП страны достигла 36,4%.

Уже идет работа по присоединению электросетей Западного Казахстана к центральной системе – займется этим KEGOC. Правительство надеется, что Нацбанк снизит ставку, однако это зависит не от Нацбанка. Больше это зависит от структуры импорта и ставки ФРС, которая в 2024 году, скорее всего, будет снижена. Уже в этот раз вполне мягкие были высказывания от директоров.

В общем-то, в 2024 году у нас есть шанс сдержать низкую инфляцию – ниже 10% при всех благоприятных условиях и правильных действиях правительства.

Таким образом, в 2024 год Казахстан зайдет чуть более готовый, чем раньше, и во многом нам этот общий рынок С5 нужен не меньше, чем нашим региональным соседям. Нужно дальше двигать тему свободного движения грузов, капитала и рабочей силы, что, несомненно, будет справедливым сотрудничеством во благо региона", – написал он.