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Сразу на несколько тенге снизился курс доллара к тенге

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Человек пересчитывает доллары
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Во вторник, 12 декабря, доллар подешевел на Казахстанской фондовой бирже почти на 2 тенге. Об этом свидетельствуют данные дневных торгов на сайте KASE, передает NUR.KZ.

Средневзвешенный курс доллара составил 456,52 тенге, снизившись на 1,97 тенге с момента последней сессии.

По информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 454,7-458,5 тенге, продажа – 459-461,7 тенге;
  • в Астане: покупка – 454,5-455 тенге, продажа – 459-461,7 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 458,1-458,6 тенге, продажа – 460,3-460,5 тенге;
  • в Астане: покупка – 452-459 тенге, продажа – 459-461,5 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2050455-dollar-podeshevel-pochti-na-2-tenge-na-birzhe-v-kazahstane/

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