Сразу на несколько тенге снизился курс доллара к тенге

Во вторник, 12 декабря, доллар подешевел на Казахстанской фондовой бирже почти на 2 тенге. Об этом свидетельствуют данные дневных торгов на сайте KASE, передает NUR.KZ.

Средневзвешенный курс доллара составил 456,52 тенге, снизившись на 1,97 тенге с момента последней сессии.

По информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 454,7-458,5 тенге, продажа – 459-461,7 тенге;

покупка – 454,7-458,5 тенге, продажа – 459-461,7 тенге; в Астане: покупка – 454,5-455 тенге, продажа – 459-461,7 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам: