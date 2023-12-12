Сразу на несколько тенге снизился курс доллара к тенге
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Во вторник, 12 декабря, доллар подешевел на Казахстанской фондовой бирже почти на 2 тенге. Об этом свидетельствуют данные дневных торгов на сайте KASE, передает NUR.KZ.
Средневзвешенный курс доллара составил 456,52 тенге, снизившись на 1,97 тенге с момента последней сессии.
По информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 454,7-458,5 тенге, продажа – 459-461,7 тенге;
- в Астане: покупка – 454,5-455 тенге, продажа – 459-461,7 тенге.
В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 458,1-458,6 тенге, продажа – 460,3-460,5 тенге;
- в Астане: покупка – 452-459 тенге, продажа – 459-461,5 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2050455-dollar-podeshevel-pochti-na-2-tenge-na-birzhe-v-kazahstane/