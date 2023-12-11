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752 млн тенге выплатил бизнесмен после вмешательства АФМ

Опубликовано:

Тенге
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов одним из индивидуальных предпринимателей Уральска завершено Департаментом АФМ по ЗКО, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

"В ходе следствия выявлено, что в 2019-2020 годах индивидуальный предприниматель, занимающийся строительством, необоснованно включил в налоговую декларацию заведомо искаженные сведения, завысив сумму приобретения услуг и уклонившись таким образом от уплаты налогов на сумму более 605 млн тенге, с учетом пени сумма, подлежащая взысканию, составляла 752 млн тенге", - сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

Данное досудебное расследование прекращено, поскольку предприниматель, осознав свою вину, добровольно уплатил задолженность по налогам и пени на общую сумму 752 млн тенге.

"Такое освобождение от уголовной ответственности предусмотрено примечанием уголовного кодекса", - добавили в ведомстве.

Наказание за уклонение от уплаты налога в Казахстане

Согласно ст.245 УК РК:

1. Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций путем непредставления декларации, когда подача декларации является обязательной, либо внесения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах и (или) расходах, путем сокрытия других объектов налогообложения и (или) других обязательных платежей, если это деяние повлекло неуплату налога и (или) других обязательных платежей в крупном размере, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

2. То же деяние, совершенное: 

1) с использованием счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров; 

2) группой лиц по предварительному сговору, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой либо в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере от двукратной до трехкратной суммы не поступивших платежей в бюджет либо лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2050194-752-mln-tenge-vyplatil-biznesmen-posle-vmeshatelstva-afm/

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