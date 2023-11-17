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Доллар подорожал на бирже перед выходными в Казахстане

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Кассир считает доллары
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Доллар подорожал на Казахстанской фондовой бирже в пятницу, 17 ноября, по итогам вечерних торгов, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт KASE.

Средневзвешенная стоимость одного доллара в казахстане равняется 462,83 тенге. За сутки американская валюта прибавила 1,3 тенге.

Так, сейчас, по информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 460,5-464,9 тенге, продажа – 465-467 тенге;
  • в Астане: покупка – 460,5-461,5 тенге, продажа – 465-467 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 464,9 тенге, продажа – 467,3 тенге;
  • в Астане: покупка – 462,5 тенге, продажа – 466,5 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2046342-dollar-podorozhal-na-birzhe-pered-vyhodnymi-v-kazahstane/

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