Глава Минфина рассказал, как идет работа по возврату незаконно приобретенных активов

Заместитель премьер-министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о механизмах возврата незаконно приобретенных активов. Глава ведомства побеседовал с корреспондентами "Хабар-24".

По его словам в Законе "О возврате государству незаконно приобретенных активов", который приняли в этом году, предусмотрено два способа возврата незаконно полученных активов:

добровольный, включающий в себя безвозмездную передачу активов государству путем заключения соответствующих соглашений;

принудительный, который осуществляется в рамках судебных процессов.

Преимущество добровольного возврата в том, что часть имущества субъект по закону может сохранить за собой.

Отмечается что заключаемое соглашение может предусматривать не только передачу активов государству, но и иные социально-экономические обязательства.

К примеру, бизнесмен может инвестировать в нужные стране проекты, влияющие на рост благосостояния граждан. Также он получает ряд правовых возможностей и гарантий, в том числе освобождается от ответственности.

В случае отказа добровольно вернуть государству незаконно приобретенный капитал, в отношении субъекта будет использован механизм принудительного возврата имущества и денежных средств.

Сообщается, что на сегодняшний день сформирован реестр, куда вошли субъекты, подпадающие под критерии закона. По ним начата соответствующая работа.

Также Ерулан Жамаубаев отметил, что правительством системно ведется работа по улучшению инвестиционного климата в стране. В рамках возврата незаконно выведенного капитала будут строго соблюдаться все правовые нормы, без ущемления интересов добросовестных инвесторов.

"Предусмотренные законом меры ни в коем случае не направлены против добросовестных инвесторов, они могут не бояться за судьбу своих денег, имущества и активов. Им предоставляются все гарантии для защиты их прав и интересов. Также если субъект был включен в Реестр, но в ходе проверки была установлена законность происхождения его активов, то никаких последствий для него не будет - ни правовых, ни экономических", - резюмировал он.