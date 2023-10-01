Атырауский НПЗ временно остановил производство топлива

Сегодня на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе начались планово-предупредительные работы, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт предприятия.

"1 октября 2023 года в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения промышленной безопасности и утвержденным графиком министерства энергетики РК, на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе начались планово-предупредительные работы (ППР)", – говорится на официальном сайте предприятия.

Сообщается, что проведение планово-предупредительных работ является ежегодной процедурой, проводимой на заводе с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования и повышения эффективности производства.

"В период ППР запланирован комплекс мероприятий по техническому освидетельствованию, ревизии, экспертизе промышленной безопасности технологического оборудования и трубопроводов. Процесс пропарки аппаратов будет проводиться в закрытой системе, что исключит возможность попадания в атмосферу выбросов смеси паров и углеводородов. Преобразованная в жидкость паровая смесь будет направляться в дренажную систему", – отметили в НПЗ.

Также на предприятии отметили, что для выполнения планово-предупредительных работ планируется мобилизовать 1 600 человек, а также 116 единиц специальной техники. В остановочный период запланировано замена катализаторов реакторного оборудования.

"При этом производство и отгрузка основных видов нефтепродуктов будет осуществляться в соответствии с согласованным планом МЭ РК. Также планируется провести работу по увеличению производства отдельных видов ГСМ на других НПЗ КМГ. Указанные меры направлены прежде всего для удовлетворения нужд социально значимых секторов экономики, в том числе для отгрузки сельхозтоваропроизводителям в период проведения осенне-полевых работ, а также для стабилизации ситуации на внутреннем рынке", – добавили в компании.

Кроме того, сообщается, что накопленный запас нефтепродуктов составляет:

автобензин – 36 тыс. тонн;

дизельное топливо – 32 тыс. тонн;

авиатопливо – 7,4 тыс. тонн.

Кроме того, в октябре запланирована выработка дополнительных 16 тыс. тонн автобензина и 28 тыс. тонн дизельного топлива.

Выход предприятия на стабильный режим планируется осуществить до 1 ноября.

Добавим, что по информации на сайте предприятия, Атырауский нефтеперерабатывающий завод (ТОО АНПЗ) – один из трех ведущих нефтеперерабатывающих заводов Казахстана. Построен в годы Великой Отечественной войны и введен в эксплуатацию в 1945 году. Владельцем нефтеперерабатывающего завода является АО "НК "КазМунайГаз" (99%). Проектная мощность переработки составляет 5,5 млн тонн в год, глубина переработки составляет до 86,4 %.