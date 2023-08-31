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Алихан Смаилов рассказал, как реализуются послания президента в стране

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Алихан Смаилов
Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

О работе по развитию предпринимательства и снижению доли участия государства в экономике в рамках реализации посланий президента РК рассказал премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Глава правительства отметил, что с 2020 года в республике действует мораторий на проведение проверок малого и микробизнеса, который продлен до 2024 года.

"Доля малого и среднего бизнеса в экономике увеличилась в сравнении с 2019 годом с 31,7% до 36,5%. Количество действующих субъектов МСП только за последний год выросло на 27% и превысило 1,8 млн. Общая численность занятых в секторе увеличилась за год на 18% и достигла 4,1 млн человек. Положительные результаты связаны с эффективностью взаимодействия предпринимательского сообщества и органов власти", — сказал Алихан Смаилов на расширенном собрании фракции партии Amanat.

Как отметил премьер-министр, успешно апробирован принцип "регулирования с чистого листа". Проанализировано 128 тыс. требований в 44 сферах, из которых выявлено более 10 тыс. требований, не соответствующих условиям новой регуляторной политики. Из них 9 тыс. уже исключены на подзаконном уровне.

Также проводится автоматизация систем управления рисками в сферах госконтроля и надзора с началом их полной их работы с 1 января 2024 года. Такой автоматизированный подход позволит назначать проверки без человеческого участия. В результате плановые проверки бизнеса сократятся в 2 раза.

Вместе с тем Алихан Смаилов подчеркнул, что приватизация является одним из ключевых направлений по ограничению роли государства в экономике. С 2019 года приватизировано порядка 1 тыс. организаций с участием государства.

"Были успешно выведены на IPO и SPO пакеты акций нацкомпаний «Казмунайгаз» и «Казатомпром». Работа в этом направлении продолжается. В результате указанных мер в 2023 году доля государства в экономике сократилась до порядка 14%", — сказал он.

Премьер-министр также добавил, что реализована еще одна инициатива по усилению социальной ответственности квазигоссектора. С этого года осуществляется ежегодное перечисление 7% от чистого дохода фонда «Самрук-Қазына» в общественный фонд «Қазақстан халқына».

Кроме того, Смаилов рассказал о мерах по развитию энергетики и модернизации сферы ЖКХ в рамках реализации посланий президента РК.

Премьер-министр отметил, что завершен первый этап строительства газопровода "Сарыарка", в результате чего более 170 населенных пунктов получили доступ к природному газу.

"В газовой сфере приняты законодательные нормы, позволяющие вовлечь в разработку дополнительно до 4 млрд кубометров газа в год, в том числе путем освоения газовых залежей. На месторождении Кашаган продолжается строительство газоперерабатывающего завода мощностью 1 млрд кубометров. Проект завершится в 2025 году", — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, на законодательном уровне исключены непродуктивные посредники при реализации нефтепродуктов. Теперь нефтедобывающие организации могут самостоятельно поставлять нефть на НПЗ для переработки.

Вместе с тем в текущем году будет завершена модернизация электростанций мощностью свыше 700 МВт. В том числе крупномасштабный проект по восстановлению первого энергоблока на Экибастузской ГРЭС-1 мощностью 500 МВт.

Наряду с этим начата реализация проекта по расширению ГРЭС-2 и строительству ГРЭС-3. Также в текущем году реализуются 7 проектов ВИЭ общей мощностью 126 МВт.

Глава правительства также отметил, что в республике начата реализация программы "Тариф в обмен на инвестиции", которая позволит снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры на 20% до 2029 года.

"Новая тарифная политика основывается на принципах прозрачности, подотчетности и публичности всего процесса тарифообразования", — сказал он.

По его словам, благодаря программе планируется привлечь более 3 трлн тенге инвестиций в обновление 62 тыс. км инженерной инфраструктуры, а также принять на баланс 25 тыс. км бесхозных сетей.

Она также дала возможность начать повышение зарплат более 200 тыс. работников сферы ЖКХ с нынешних 135 тыс. тенге до 200-300 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2034713-alihan-smailov-rasskazal-kak-realizuyutsya-poslaniya-prezidenta-v-strane/

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